Футбол
«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» в матче первого тура Лиги 1REGNUM 00:22
Матиас Отре
|25′
|72′
Вильям Венкер
Аарон Лейя-Исека
Йохан Курт
Кристиан Баттоккио
|74′
|78′
Агустин Рохель
Стивен Морейра
Матиас Отре
Ферри Нгома
|87′
|88′
Жан-Виктор Макенго
Кентен Буагар
|89′
Эфтимиос Кулурис
Самуэль Грансир
Ульриш Кевин Майи
|90′+6′
|37%
|Владение мячом
|63%
|71%
|Процент точных передач
|84%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|7
|10
|Отборы
|8
|11
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Брест
Расстановка 4‑5‑1
1
Ларсоннер
22
Фоссурье
17
Бен
21
Кастельетто
18
Перро
9
Майи
7
Белькебла
11
Баттоккио
6
Диалло
19
Нгома
10
Шарбонье
30
Рейне
2
Амьян Аду
5
Морейра
19
Диаките
12
Силла
14
Доссеви
17
Сангаре
11
Буагар
10
Лейя-Исека
7
Градель
20
Кулурис
Тулуза
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб «Сент-Этьен» одолел футболистов команды «Дижон» в матче первого тура французской Лиги 1. Встреча состоялась в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Сент-Этьен» начал игру очень бодро и уже к 11-й минуте забил два мяча хозяевам.
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