Футбол

«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» в матче первого тура Лиги 1REGNUM 00:22

Брест — Тулуза
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Франсис Ле Бле»
Матиас Отре
25′
72′
Вильям Венкер
Аарон Лейя-Исека
Йохан Курт
Кристиан Баттоккио
74′
78′
Агустин Рохель
Стивен Морейра
Матиас Отре
Ферри Нгома
87′
88′
Жан-Виктор Макенго
Кентен Буагар
89′
Эфтимиос Кулурис
Самуэль Грансир
Ульриш Кевин Майи
90′+6′
Футбольный клуб «Сент-Этьен» одолел футболистов команды «Дижон» в матче первого тура французской Лиги 1. Встреча состоялась в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Сент-Этьен» начал игру очень бодро и уже к 11-й минуте забил два мяча хозяевам.
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