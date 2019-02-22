Футбол
«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» благодаря голу СуботичаСпорт-Экспресс 15:00
"Сент-Этьен" с минимальным счетом победил "Дижон" в матче 26-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол на счету защитника Невена Суботича. "Сент-Этьен" набрал 43 очка и расположился на 4-м месте в турнирной таблице. "Дижон" с 20 баллами занимает 18-ю строчку.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Политика
Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах
В предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах «используются надписи на государственном и русском языках», уточняет Tengrinews.kz.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
В Стокгольме оценили перехват шведского самолета российским Су-27
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил 22 февраля, что истребитель Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России опасно сблизился на расстояние 20 м со шведским самолетом радиотехнической разведки над Балтийским морем.
Обновлено в 14:00
Политика
США и Китай договорились по валютному регулированию
Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками
Онлайн-открытки с пожеланиями, мотиваторами, цитатами и остроумными поздравлениями появились в официальных аккаунтах Минобороны РФ в социальных сетях к 23 февраля, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину
В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Спорт
Евгения Медведева выиграла Кубок России по фигурному катанию
Обновлено в 08:19
Экономика
Bloomberg: Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов, пишет Bloomberg.
Обновлено в 13:56
Общество
Певцу R Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 16:50
Политика
Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева
Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире телеканала NewsOne, рассказывая о показателях смертности в больницах города.
Обновлено в 14:27
Космос
Рогозин сообщил, что корабль «Федерация» не будет летать к МКС
На 2023 год был запланирован полет к МКС и стыковка со станцией в автоматическом режиме.
Обновлено в 10:35
Спорт
Российского двоеборца наказали за перчатку с именем Путина на ЧМ
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой латиницей были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:58
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Политика
В Судане на фоне протестов на год ввели режим ЧП
Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год, об этом он рассказал в ходе телеобращения, передает телеканал Al Jazeera.
Обновлено в 17:14
Баскетбол
«Химки» уступили «Панатинаикосу» в матче Евролиги
Обновлено в 15:51
Политика
Индейцы взяли в плен генерала нацгвардии Венесуэлы
Обновлено в 14:46
Общество
«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр
Обновлено в 08:37
Происшествия
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Обновлено в 08:29
Происшествия
На Сейшелах суд закрыл дело об изнасиловании российской журналистки
22 февраля суд на Сейшельских островах закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле, рассказала РИА Новости сама Анна Карабаш.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Энергетика
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Политика
Доренко назвал Соловьева «забавным говнюшонком»
Журналист Сергей Доренко назвал телеведущего Владимира Соловьева «забавным говнюшонком».
Обновлено в 15:37
Футбол
Премьер-лига запрещает «Арсеналу» играть на домашнем стадионе в Туле
Тульскому "Арсеналу" официально запрещается принимать соперников в весенних матчах на домашней арене из-за отвратительного состояния газона на стадионе.
Обновлено в 07:10
Политика
Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение
Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Общество
Finexpertiza подсчитала расходы россиян за вывоз мусора
Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza посчитали расходы россиян на вывоз мусора в годовом выражении.
Обновлено в 14:58
Футбол
«Зенит» встретится в Лиге Европы с «Вильярреалом»
"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 12:02