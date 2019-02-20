Футбол

«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» благодаря голу СуботичаСпорт-Экспресс 15:00

"Сент-Этьен" с минимальным счетом победил "Дижон" в матче 26-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол на счету защитника Невена Суботича. "Сент-Этьен" набрал 43 очка и расположился на 4-м месте в турнирной таблице. "Дижон" с 20 баллами занимает 18-ю строчку.
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«Сент-Этьен» одержал победу над «Дижоном» в матче чемпионата Франции

РИА Новости15:03

«Сент-Эстен» победил «Дижон» и поднялся в зону ЛЕ

Матч ТВ15:03

«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» благодаря голу Суботича

Спорт-Экспресс15:00

Гол Суботича принёс «Сент-Этьену» победу в матче с «Дижоном»

Чемпионат14:59

Гол Суботича принес «Сент-Этьену» победу над «Дижоном»

Sport24.ru14:53

Прогноз на матч «Амьен» - «Ницца»: «единороги» против «орлят»

Евро-футбол.ру15:22

«Дижон» - «Сент-Этьен»: начало тура

Все про Спорт ру20 февраля в 12:16
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Происшествия

Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину

В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы.
Обновлено в 16:40
Политика

Гуаидо посетил Колумбию несмотря на запрет выезда из Венесуэлы

Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходит благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, сообщил портал Nacional.
Обновлено в 17:32
Политика

Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

Обновлено в 14:27
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Американский военный самолет пролетел над Россией

Военный самолет ВВС США провел наблюдение над территорией России — он пролетел над Читой, сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 18:48
Политика

Трамп выбрал кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на должность постоянного представителя США в ООН, передает Reuters.
Обновлено в 18:17
Политика

Президент Судана ввел режим ЧП на территории всей страны

Президент Судана Омар аль-Башир заявил в пятницу о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и роспуске правительства.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

США ответили на обвинение в передаче оружия венесуэльской оппозиции

США считают абсурдными обвинения в передаче оппозиции Венесуэлы оружия под видом гуманитарной помощи, заявил РИА Новости в пятницу представитель госдепартамента.
Обновлено в 16:36
Политика

США и Китай договорились по валютному регулированию

Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Прокуратура Чикаго предъявила певцу R. Kelly обвинения в изнасиловании

Обновлено в 18:03
Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Спорт

Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России

Обновлено в 12:32
Космос

Virgin Galactic впервые испытала космоплан с пассажиром внутри

Обновлено в 18:31
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке интересов России

Еврокомиссия поддерживает интересы России в вопросе строительства канала через Вислинскую косу, заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции

Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Происшествия

В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии

Пациентка одной из клиник пластической хирургии в Саратове скончалась, предположительно, в результате медицинского вмешательства, сообщили 22 февраля в прокуратуре области.
Обновлено в 14:53
Здоровье

Московского врача обвинили в подделке результатов анализов

Несколько московских врачей обвинили в мошенничестве педиатра и ведущего передачи «Семейная медицина с доктором Ликуновым» на радио MediaMetrics Евгения Ликунова.
Обновлено в 18:23
Общество

Жительница Аргентины нашла странное существо с человеческими зубами

Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

Сирийская армия уничтожила штаб-квартиру руководства «ан-Нусры»

В ходе операции на севере провинции Хама был ликвидирован один из лидеров террористов Мухаммад Юсеф Баслие Сирийская армия уничтожила штаб-квартиру руководства запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра", передает Syria TV.
Обновлено в 11:01
Общество

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Хоккей

Ник Йенсен перешел из «Детройта» в «Вашингтон»

Обновлено в 14:42
Политика

Порошенко вновь захотел поговорить с Россией с позиции силы

Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз завил, что говорить с Россией надо только с позиции силы.
Обновлено в 17:23
Политика

Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение

Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Энергетика

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск России Салюков стал генералом армии

Обновлено в 05:08
Авто

Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России

Обновлено в 12:31
Политика

Кремль объяснил снижение телерейтингов послания президента

В Кремле связали снижение телерейтинга послания президента РФ Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране, с переходом зрителей в интернет.
Обновлено в 06:39
Спорт

Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:22
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Французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1998 году, в результате слияния клубов «Серле Дижон» и «Дижон ФК». Домашние матчи проводит на арене «Стад Гастон Жерар», вмещающем 15 995 зрителей. В сезоне 2010/11 клуб занял 3 место в Лиге 2 и впервые в своей истории завоевал путёвку в Лигу 1. Клубу не удалось закрепиться в элитном дивизионе и сезон 2012/13 команда начала уже в Лиге 2. В сезоне 2015/16, заняв 2 место, клуб снова получил право выступать в Лиге 1.
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