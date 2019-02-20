Футбол
«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» благодаря голу СуботичаСпорт-Экспресс 15:00
"Сент-Этьен" с минимальным счетом победил "Дижон" в матче 26-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол на счету защитника Невена Суботича. "Сент-Этьен" набрал 43 очка и расположился на 4-м месте в турнирной таблице. "Дижон" с 20 баллами занимает 18-ю строчку.
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Политика
Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева
Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире телеканала NewsOne, рассказывая о показателях смертности в больницах города.
Обновлено в 14:27
Политика
Индейцы взяли в плен генерала нацгвардии Венесуэлы
Обновлено в 14:46
Экономика
Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов
Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов.
Обновлено в 15:40
Политика
С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке
Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Спорт
Медведева обыграла Туктамышеву в финале Кубка России
Обновлено в 08:17
Происшествия
На северо-востоке Москвы задымилась крыша трамвая
Обновлено в 14:31
Политика
Претендентки на Евровидение от Украины ответили на вопрос о Крыме
Финалистки украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова.
Обновлено в 12:12
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 14:05
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Политика
Президент Судана объявил о введении режима ЧП в стране
Президент Судана Омар аль-Башир в эфире национального телевидения объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на один год.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В центре Саратова обрушилась стена жилого дома
Кирпичная кладка жилого дома, построенного в XIX веке, частично обрушилась в пятницу в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 14:01
Общество
Россиянам запретят держать дома пауков
В Министерстве природы предложили ввести запрет на домашнее содержание ядовитых пауков, опасных насекомых и змей.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Новосибирске арестовали кардиохирурга, который встречался с Путиным
По данным источников Дождя, в послании Федеральному собранию Путин не стал упоминать о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания Покушалова.
Обновлено в 04:45
Спорт
Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:22
Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Хоккей
«Оттава» обменяла Мэтта Дюшейна в «Коламбус»
«Оттава Сенаторз» обменяла нападающего Мэтта Дюшейна в «Коламбус Блю Джекетс», сообщает известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину
Обновлено в 08:33
Происшествия
Двух генералов внутренних войск отправили в колонию за взятки
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Южного военного округа «Интерфаксу», суд назначил наказание Леониду Кривоносу в виде 9,5 лет колонии строгого режима, Андрею Головацкому — 8,5 лет колонии строгого режима, а Вадиму Зуеву — 7,5 лет колонии строгого режима.
Обновлено в 10:46
Происшествия
На Сейшелах суд закрыл дело об изнасиловании российской журналистки
22 февраля суд на Сейшельских островах закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле, рассказала РИА Новости сама Анна Карабаш.
Обновлено в 10:29
Спорт
Медведева признала, что слабее Туктамышевой
Российская фигуристка Евгения Медведева, отвечая на критику со стороны болельщиков, признала, что соотечественница Елизавета Туктамышева сильнее ее на данный момент.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Политика
Президент России подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Указ о призыве запасников на военные сборы подписал вчера ночью президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Обновлено в 08:29
Энергетика
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Политика
Путин заявил об отсутствии аналогов российского новейшего оружия
У российского вооружения нет аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Большом Кремлевском дворце перед концертом в честь Дня защитника Отечества, говорится в сообщении Кремля.
Обновлено в 12:35
Футбол
«Зенит» встретится в Лиге Европы с «Вильярреалом»
"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Владельца победителя Супербоула обвиняют в причастности к проституции
Владельца победителя Супербоула "Нью-Ингленд Пэтриотс" Роберта Крафта обвиняют под делу о проституции, сообщает NBC.
Обновлено в 13:10