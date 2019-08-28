Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Сент-Этьен» объявил о переходе экс-хавбека «ПСЖ» Кабая

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Хавбек становился трёхкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции, а также двукратным обладателем Кубка французской лиги. «Сент-Этьен», набрав четыре очка в двух матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата.
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