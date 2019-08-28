Футбол
Чемпионат«Сент-Этьен» объявил о переходе экс-хавбека «ПСЖ» Кабая
Хавбек становился трёхкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции, а также двукратным обладателем Кубка французской лиги. «Сент-Этьен», набрав четыре очка в двух матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата.
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Происшествия
Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Евгений справится со всем этим. Это жизнь: ты делаешь ошибки и признаешь их.
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В Венесуэле парламент расторг новое соглашение правительства Николаса Мадуро с Россией, заключенное в военной сфере.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг написал статью, в которой размышляет о возможности применения статьи кодекса северо-атлантического альянса о коллективной обороне в ответ на кибератаку против одного из членов союза.
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Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства
27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
RT на русском 02:00
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Армия и оружие
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РИА Новости 21:02
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
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Российская газета 10:18
Политика
Трамп снова обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
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Госновости 09:04
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Экономика
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Южный Федеральный вчера в 20:48
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Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8
Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service 13:57
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
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Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
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Макрон ответил бразильскому лидеру на насмешки в адрес жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил в социальной сети Facebook на насмешки в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.
Мойка78 вчера в 19:25
Политика
В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.
Газета.Ru 15:36
Технологии
Telegram выпустит собственную криптовалюту
Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.
Петербургский дневник 22:52
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Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском 15:05
Политика
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Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия 23:39
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru 20:21
Здоровье
Каширские врачи пришили мужчине отрезанный «болгаркой» палец
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Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Ведомство еще не публиковало данные за 2018 год, однако показатель мог еще снизиться, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».
Lenta.ru 18:42
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Здоровье
Более двухсот тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Томскую область
Холдинг "Нацимбио", принадлежащий госкорпорации "Ростех", приступил к отгрузкам в регионы вакцин против гриппа; в рамках первого этапа в Томскую область будет поставлено более 245 тысяч доз вакцины, включая более 61 тысячу доз вакцины для детей, сообщает во вторник пресс-служба "Нацимбио".
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Российский беспилотник «Корсар» допустили до госиспытаний
Российский разведывательный беспилотник «Корсар» допустили до государственных испытаний.
Телеканал 360° 21:36
Экономика
Бразилия разрешила ввоз российской говядины
RT на русском 09:21