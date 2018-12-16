Футбол

«Сент-Этьен» и «Ницца» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
13:08

Ницца — Сент-Этьен
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Альянц Ривьера»
Кристоф Эрель
30′
34′
Яннис Салибур
Юсеф Атталь
45′+1′
51′
Оле Кристиан Сельнэс
54′
Лоис Дьони
Кристоф Эрель
58′
63′
Яннис Салибур
67′
Роберт Берич
Арно Норден
Адриен Тамез Ауста
Бассем Срарфи
72′
75′
Лоис Дьони
Махтар Гуйе
Вилан Сипрьен
81′
88′
Пьер-Ив Полома
Микаэль Пано
"Сент-Этьен" и "Ницца" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции (1:1). Обе команды заканчивали встречу в меньшинстве. "Сент-Этьен" набрал 27 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Ницца" с 26 баллами располагается на 7-й строчке.
Спорт-Экспресс13:08

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