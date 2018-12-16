Футбол

«Ницца» с «Сент-Этьеном» поделили очки в неполных составах
Евро-футбол.ру
13:07

Ницца — Сент-Этьен
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Альянц Ривьера»
Кристоф Эрель
30′
34′
Яннис Салибур
Юсеф Атталь
45′+1′
51′
Оле Кристиан Сельнэс
54′
Лоис Дьони
Кристоф Эрель
58′
63′
Яннис Салибур
67′
Роберт Берич
Арно Норден
Адриен Тамез Ауста
Бассем Срарфи
72′
75′
Лоис Дьони
Махтар Гуйе
Вилан Сипрьен
81′
88′
Пьер-Ив Полома
Микаэль Пано
"Ницца" с "Сент-Этьеном" не определили сильнейшего в боевом матче 18-го тура. Претенденты на высокие места получили по удалению в начале второго тайма и в этой же части матча забили по одному мячу, причем хозяева в концовке спасли игру, реализовав пенальти - 1:1.
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