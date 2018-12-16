Футбол

«Сент-Этьен» и «Ницца» разделили очки
REGNUM
12:55

Ницца — Сент-Этьен
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Альянц Ривьера»
Кристоф Эрель
30′
34′
Яннис Салибур
Юсеф Атталь
45′+1′
51′
Оле Кристиан Сельнэс
54′
Лоис Дьони
Кристоф Эрель
58′
63′
Яннис Салибур
67′
Роберт Берич
Арно Норден
Адриен Тамез Ауста
Бассем Срарфи
72′
75′
Лоис Дьони
Махтар Гуйе
Вилан Сипрьен
81′
88′
Пьер-Ив Полома
Микаэль Пано
«Сент-Этьен» набрал 27 очков и остался на 5-й позиции. «Ницца» с 26-ю баллами поднялся на 7-е место в таблице французской Лиги 1.
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