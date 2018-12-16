Футбол
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Альянц Ривьера»
Кристоф Эрель
|30′
|34′
Яннис Салибур
Юсеф Атталь
|45′+1′
|51′
Оле Кристиан Сельнэс
|54′
Лоис Дьони
Кристоф Эрель
|58′
|63′
Яннис Салибур
|67′
Роберт Берич
Арно Норден
Адриен Тамез Ауста
Бассем Срарфи
|72′
|75′
Лоис Дьони
Махтар Гуйе
Вилан Сипрьен
|81′
|88′
Пьер-Ив Полома
Микаэль Пано
|57%
|Владение мячом
|43%
|88%
|Процент точных передач
|78%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|3
|6
|Фолы
|20
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|1
Ницца
Расстановка 3‑5‑2
40
Бенитес
29
Эрель
31
Данте
23
Сарр
20
Атталь
11
Срарфи
6
Вальтер
25
Сипрьен
8
Ле-Мелу
7
Сен-Максимен
14
Ганаго
16
Рюффье
4
Салиба
24
Перрен
5
Колодзейчак
33
Пано
22
Монне-Паке
6
Мвила
17
Сельнэс
19
Салибур
13
Гуйе
18
Норден
Сент-Этьен
Расстановка 4‑5‑1
«Сент-Этьен» набрал 27 очков и остался на 5-й позиции. «Ницца» с 26-ю баллами поднялся на 7-е место в таблице французской Лиги 1.
REGNUM12:55
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