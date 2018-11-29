Футбол

Сент-Этьен — Нант 3:0
Евро-футбол.ру
29 ноября в 16:40

Сент-Этьен — Нант
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Жоффруа-Гишар»
20′
Николя Паллуа
Ромен Амума
Яннис Салибур
40′
46′
Лукас Эванжелиста
Габриэл Бошилья
51′
Чиприан Тэтэрушану
Максим Дюпе
Реми Кабелла
60′
Лоис Дьони
Роберт Берич
63′
68′
Абдул Уорис
Рандал Коло Муани
Роберт Берич
72′
82′
Лукас Лима
Вахби Хазри
84′
Вахби Хазри
Кевин Монне-Паке
86′
Тимоте Колодзейчак
90′
Пятнадцатый тур чемпионата Франции откроют "Сент-Этьен" и "Нант". Сент-Этьен После поражения от "Лиона" в прошлом туре (0:1) "Сент-Этьен" откатился на шестую позицию в турнирной таблице Лиги 1.
Евро-футбол.ру29 ноября в 16:40

Подробнее о событии

«Сент-Этьен» - «Нант»: прогноз на результат матча

Евро-футбол.ру29 ноября в 16:40

«Сент-Этьен» – «Нант»: будет ли результативно?

Все про Спорт ру29 ноября в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:16, Ашберн
Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»

Обновлено в 01:07
Футбол

«Динамо» отыгралось в матче с «Рубином» после автогола

Московское «Динамо» не сумело вырвать победу у казанского «Рубина» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет

Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".
Обновлено в 01:00
Футбол

Сент-Этьен — Нант 3:0

"Сент-Этьен" на своем поле обыграл "Нант" в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019

Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

«Кардифф» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

«Кардифф» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном» в матче 14-го тура АПЛ.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол

Дрогба назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба считает, что «Золотой мяч» в 2018 году должен завоевать форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Обновлено в 00:20
Футбол

Рейна: «Надеюсь, что „Милану“ удастся попасть в четверку»

Что же касается «Милана», то надеюсь, что нам удастся попасть в четверку и, возможно, выиграть Кубок.
Обновлено в 00:42
Футбол

«Майнц» на выезде обыграл «Фортуну» с минимальным счетом

Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Юмтити отказался от операции на колене

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Юмтити отказался от оперативного вмешательства, несмотря на боли в колене.
Обновлено вчера в 20:44
Футбол

Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года

В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

«Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» интересуются Габиголом

По информации Daily Mail, в 22-летнем форварде заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».
Обновлено в 00:50
Футбол

Винисиус: «Бензема поддерживает меня и помогает советами»

18-летний бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал, что в "Королевском клубе" ему помогают не только соотечественники.
Обновлено в 00:31
Футбол

Никола Максимович: «Жаль, что не стал чемпионом со „Спартаком“»

Жаль, что не стал чемпионом со «Спартаком», — приводит слова Максимовича Calcionapoli24.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол

«Эйбар» уступил «Райо Вальекано»

Обновлено вчера в 17:11
ещё по теме
Жоффруа Гишар
Многофункциональный стадион
Многофункциональный стадион в городе Сент-Этьен, Франция. В основном он используется для проведения домашних футбольных матчей команды «Сент-Этьен». Стадион принимал матчи чемпионата Европы 1984 года, чемпионата мира по футболу 1998 года, Кубка конфедераций 2003 года, чемпионата Европы по футболу 2016 года. Также на стадионе проходили матчи Кубка мира по регби в 2007 году. Вместимость стадиона составляет 35 616 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное