Футбол

Сент-Этьен — Монпелье 0:1ProstoProSport вчера в 16:37

Сент-Этьен — Монпелье
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Жоффруа-Гишар»
42′
Флоран Молле
45′+1′
Матиас Суарес
Реми Кабелла
51′
53′
Даниэль Конгре
53′
Эльес Скири
55′
Бенжамен Лекомт
Арно Норден
56′
Реми Кабелла
62′
64′
Гаэтан Лаборд
Юссеф Аит Беннассер
Валентан Вада
69′
Арно Норден
Яннис Салибур
70′
74′
Флоран Молле
Михайло Ристич
76′
Матиас Суарес
Жуниор Самбия
84′
Гаэтан Лаборд
Поль Ласн
Вильям Салиба
Ламин Гезали
89′
Футболисты «Сент-Этьена» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Франции проиграли «Монпелье». Встреча, прошедшая во пятницу в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе на 64-й минуте мяч забил Гаэтан Лаборде.
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