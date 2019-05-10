Футбол

Сент-Этьен — Монпелье 0:1Спорт-Экспресс вчера в 16:39

Сент-Этьен — Монпелье
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Жоффруа-Гишар»
42′
Флоран Молле
45′+1′
Матиас Суарес
Реми Кабелла
51′
53′
Даниэль Конгре
53′
Эльес Скири
55′
Бенжамен Лекомт
Арно Норден
56′
Реми Кабелла
62′
64′
Гаэтан Лаборд
Юссеф Аит Беннассер
Валентан Вада
69′
Арно Норден
Яннис Салибур
70′
74′
Флоран Молле
Михайло Ристич
76′
Матиас Суарес
Жуниор Самбия
84′
Гаэтан Лаборд
Поль Ласн
Вильям Салиба
Ламин Гезали
89′
"Монпелье" выиграл у "Сент-Этьена" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч на 64-й минуте забил Гаэтан Лаборд. Команды заканчивали матч в неполных составах - у хозяев был удален Реми Кабелла, у гостей - Даниэль Конгре.
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