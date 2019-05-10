Футбол

Сент-Этьен — Монпелье 0:1Спорт-Экспресс 16:39

Сент-Этьен — Монпелье
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
42′
Флоран Молле
45′+1′
Матиас Суарес
Реми Кабелла
51′
53′
Даниэль Конгре
53′
Эльес Скири
55′
Бенжамен Лекомт
Арно Норден
56′
Реми Кабелла
62′
64′
Гаэтан Лаборд
Юссеф Аит Беннассер
Валентан Вада
69′
Арно Норден
Яннис Салибур
70′
74′
Флоран Молле
Михайло Ристич
76′
Матиас Суарес
Жуниор Самбия
84′
Гаэтан Лаборд
Поль Ласн
Вильям Салиба
Ламин Гезали
89′
"Монпелье" выиграл у "Сент-Этьена" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч на 64-й минуте забил Гаэтан Лаборд. Команды заканчивали матч в неполных составах - у хозяев был удален Реми Кабелла, у гостей - Даниэль Конгре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Монпелье» обыграл «Сент-Этьен» в матче 36-го тура чемпионата Франции

РИА Новости17:11

«Монпелье» прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Сент-Этьена» в Лиге 1

Чемпионат16:42

«Сент-Этьен» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч 36 тура чемпионата Франции 10 мая 2019 года

LiveSport.ruвчера в 02:45

«Монпелье» на выезде обыграл «Сент-Этьен»

Спорт-Экспресс16:39

Сент-Этьен - Монпелье - 0:1. Гол и удаления

Матч ТВ16:49

Лига 1. «Монпелье» в матче с двумя удалениями обыграл «Сент-Этьен». Команды ведут борьбу за путевку в Лигу Европы

Бомбардир.ру16:40

«Сент-Этьен» уступил «Монпелье» и упустил шанс подняться на третье место в Лиге 1

Sport24.ru16:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Происшествия

При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок

Обновлено в 16:59
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Словакия сенсационно обыграла сборную США на ЧМ-2019

Обновлено в 16:49
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Общество

Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше

Далай-лама объяснил российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Помпео намерен встретиться с Путиным

Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.
Обновлено в 08:36
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Красноярске

Обновлено в 14:45
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Хоккей

Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею

Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Пожар на автозаправке в Чечне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Авто

Начались продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40

Сообщается, что продажи Geely FY11 будет осуществляться не только в Китае, но и на других рынка, в том числе и российском.
Обновлено в 14:05
Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено в 07:28
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Общество

«Желтые жилеты» все менее охотно едут в Париж, предпочитая вылазки в регионах

Протесты в регионах Более крупные манифестации ожидаются в Тулузе, Лионе и Нанте.
Обновлено в 18:19
Кино

Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

WSJ рассказала о секретной ракете США

Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Здоровье

Российского врача решили наказать за спасение умирающей соседки. Его поддержала вся страна

О враче Александре Клецко из Новгородской области в России узнали после того, как он швейными иглами и ржавыми плоскогубцами зашил своей соседке рану на руке.
Обновлено в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниэль Конгре
Французский футболист
Французский футболист, защитник клуба «Монпелье».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гаэтан Лаборде
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Монпелье». Ранее представлял юниорские сборные Франции разных возрастов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное