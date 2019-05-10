Футбол
Сент-Этьен — Монпелье 0:1Спорт-Экспресс вчера в 16:39
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Жоффруа-Гишар»
|42′
Флоран Молле
|45′+1′
Матиас Суарес
Реми Кабелла
|51′
|53′
Даниэль Конгре
|53′
Эльес Скири
|55′
Бенжамен Лекомт
Арно Норден
|56′
Реми Кабелла
|62′
|64′
Гаэтан Лаборд
Юссеф Аит Беннассер
Валентан Вада
|69′
Арно Норден
Яннис Салибур
|70′
|74′
Флоран Молле
Михайло Ристич
|76′
Матиас Суарес
Жуниор Самбия
|84′
Гаэтан Лаборд
Поль Ласн
Вильям Салиба
Ламин Гезали
|89′
|63%
|Владение мячом
|37%
|85%
|Процент точных передач
|71%
|4
|Удары в сторону ворот
|7
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|1
|10
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|18
|3
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
Сент-Этьен
Расстановка 4‑5‑1
16
Рюффье
26
Дебюши
33
Гезали
24
Перрен
3
Полома
19
Салибур
23
Вада
7
Кабелла
6
Мвила
10
Хазри
27
Берич
40
Лекомт
5
Мендеш
4
Илтон
3
Конгре
6
Самбия
13
Скири
14
ле Таллек
8
Ойонго
7
Ласн
26
Ристич
11
Делор
Монпелье
Расстановка 3‑4‑3
"Монпелье" выиграл у "Сент-Этьена" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч на 64-й минуте забил Гаэтан Лаборд. Команды заканчивали матч в неполных составах - у хозяев был удален Реми Кабелла, у гостей - Даниэль Конгре.
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«Сент-Этьен» уступил «Монпелье» и упустил шанс подняться на третье место в Лиге 1
Sport24.ruвчера в 16:40
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
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