Футбол

Сент-Этьен — Лион 1:2LiveSport.ru 16:58

Сент-Этьен — Лион
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
20′
Марсело Фильо
Ромен Амума
21′
Кевин Монне-Паке
43′
58′
Бертран Траоре
Мусса Дембеле
Лоик Перрен
65′
65′
Набиль Фекир
71′
Кенни Тете
Ромен Амума
Лоис Дьони
72′
80′
Кенни Тете
Лео Дюбуа
Оле Кристиан Сельнэс
Ассане Диуссе
81′
86′
Максвелл Корне
Мартен Терье
Габриэл Силва
Пьер-Ив Полома
90′
90′+5′
Мусса Дембеле
В матче 21-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" потерпел домашнее поражение от "Лиона" — 1:2. Счет в матче открыли хозяева — на 21-й минуте отличился Ромен Амума. «Лион» отыгрался на 65-й минуте — Набиль Фекир реализовал пенальти.
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