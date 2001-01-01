Футбол
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
|20′
Николя Паллуа
Ромен Амума
Яннис Салибур
|40′
|46′
Лукас Эванжелиста
Габриэл Бошилья
|51′
Чиприан Тэтэрушану
Максим Дюпе
Реми Кабелла
|60′
Лоис Дьони
Роберт Берич
|63′
|68′
Абдул Уорис
Рандал Коло Муани
Роберт Берич
|72′
|82′
Лукас Лима
Вахби Хазри
|84′
Вахби Хазри
Кевин Монне-Паке
|86′
Тимоте Колодзейчак
|90′
|65%
|Владение мячом
|35%
|83%
|Процент точных передач
|65%
|11
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|11
|17
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Сент-Этьен
Расстановка 4‑5‑1
16
Рюффье
26
Дебюши
28
Суботич
5
Колодзейчак
11
Силва
19
Салибур
17
Сельнэс
7
Кабелла
6
Мвила
27
Берич
22
Монне-Паке
1
Дюпе
25
Кватенг
3
Карлос
4
Паллуа
6
Лима
12
Бошилья
2
Перейра
19
Туре
15
Коло Муани
9
Сала
18
Мутуссами
Нант
Расстановка 4‑3‑3
Пятнадцатый тур чемпионата Франции откроют "Сент-Этьен" и "Нант". Сент-Этьен После поражения от "Лиона" в прошлом туре (0:1) "Сент-Этьен" откатился на шестую позицию в турнирной таблице Лиги 1.
Евро-футбол.рувчера в 16:40
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:00, Ашберн
Футбол
УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
Обновлено в 16:35
Футбол
Кардозу: «„Динамо“ идет не на том месте, на котором должно находиться»
Нападающий московского «Динамо» Мигель Кардозу прокомментировал ничейный результат матча против казанского «Рубина» (1:1) в 16-м туре первенства РПЛ.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Сент-Этьен» разгромил «Нант» в 15-м туре чемпионата Франции
В матче 15-го тура чемпионата Франции Сент-Этьен на своем поле обыграл Нант со счетом 3:0.
Обновлено в 17:44
Футбол
«Райо Вальекано» обыграл «Эйбар»
Обновлено в 17:11
Футбол
«Кардифф» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»
Обновлено в 17:16
Футбол
«Майнц» на выезде обыграл «Фортуну» с минимальным счетом
Обновлено в 18:28
Футбол
Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019
Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
Обновлено в 17:52
Футбол
Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»
Обновлено в 17:27
Футбол
Селихов грубо ответил болельщику, оскорбившему Глушакова
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов во время онлайн-трансляции в «Инстаграме» встал на защиту партнёра по команде Дениса Глушакова, выступающего на позиции хавбека.
Обновлено в 14:31
Футбол
Каррера рассказал о предложениях вернуться к тренерской работе
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он скоро может вернуться к работе.
Обновлено в 15:07
Футбол
Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» может быть перенесен из-за морозов
Матч 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может быть перенесен из-за сложных погодных условий.
Обновлено в 17:40
Футбол
Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Зенит» отреагировал на возможное возвращение Аршавина
В пресс-службе петербургского "Зенита" высказались о возможном возвращении в клуб полузащитника Андрея Аршавина, передает "РИА Новости".
Обновлено в 18:14
Футбол
«Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» интересуются Габиголом
По информации Daily Mail, в 22-летнем форварде заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».
Обновлено в 16:43
Футбол
Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде
Мадрид выбран местом проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".
Обновлено в 18:47