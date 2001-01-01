Футбол

«Сент-Этьен» - «Нант»: прогноз на результат матча
Евро-футбол.ру
вчера в 16:40

Сент-Этьен — Нант
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
20′
Николя Паллуа
Ромен Амума
Яннис Салибур
40′
46′
Лукас Эванжелиста
Габриэл Бошилья
51′
Чиприан Тэтэрушану
Максим Дюпе
Реми Кабелла
60′
Лоис Дьони
Роберт Берич
63′
68′
Абдул Уорис
Рандал Коло Муани
Роберт Берич
72′
82′
Лукас Лима
Вахби Хазри
84′
Вахби Хазри
Кевин Монне-Паке
86′
Тимоте Колодзейчак
90′
Пятнадцатый тур чемпионата Франции откроют "Сент-Этьен" и "Нант". Сент-Этьен После поражения от "Лиона" в прошлом туре (0:1) "Сент-Этьен" откатился на шестую позицию в турнирной таблице Лиги 1.
Евро-футбол.рувчера в 16:40

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«Сент-Этьен» - «Нант»: прогноз на результат матча

Евро-футбол.рувчера в 16:40
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