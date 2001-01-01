Жоффруа Гишар Многофункциональный стадион

Многофункциональный стадион в городе Сент-Этьен, Франция. В основном он используется для проведения домашних футбольных матчей команды «Сент-Этьен». Стадион принимал матчи чемпионата Европы 1984 года, чемпионата мира по футболу 1998 года, Кубка конфедераций 2003 года, чемпионата Европы по футболу 2016 года. Также на стадионе проходили матчи Кубка мира по регби в 2007 году. Вместимость стадиона составляет 35 616 зрителей.