Футбол
Сенегал вышел в полуфинал Кубка африканских нацийРИА Новости 14:10
Сборная Сенегала по футболу обыграла команду Бенина в четвертьфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Сенегала.
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Сенегал — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 10 июля 2019 года
LiveSport.ru08 июля в 18:00
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