Футбол

Сенегал вышел в полуфинал Кубка АфрикиМатч ТВ 14:09

Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций 2019 года. В четвертьфинале сенегальцы обыграли команду Бенина. Единственный мяч в этой встрече забил Идрисса Гейе.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Сборная Сенегала обыграла команду Бенина и вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Советский спорт14:15

Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

Чемпионат13:56

Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки, обыграв Бенин

Спорт-Экспресс14:04

Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки

Матч ТВ14:09

Кубок Африки. 1/4 финала. Нигерия прошла ЮАР, забив на 89-й минуте, Сенегал одолел Бенин

Sports.ru10:45

Сенегал пробился в полуфинал Кубка Африки

Газета.Ru16:13

Сенегал — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 10 июля 2019 года

LiveSport.ru08 июля в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия

Бандит пробрался в спальню Елизаветы II

Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца

Обновлено в 08:25
Культура

Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»

Перезапуск долгожданного проекта произойдет осенью 2019 года на СТС. Съемки уже начались, телеведущая отправилась во Францию.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Происшествия

СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании

Автомобиль посольства России в Албании попал в среду в ДТП, два человека пострадали, передает портал издания Albanian Daily News.
Обновлено в 16:33
Здоровье

Беременные жительницы Красноярска отравились арбузами

Обновлено в 04:00
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел

Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери

10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Игры

Предзаказы коллекционного издания Cybeprunk 2077 начнутся в России 16 июля

CD Projekt Red анонсировала дату старта сбора предзаказов коллекционного издания Cyberpunk 2077 в России, Украине и Белоруссии: приобрести коллекционку можно будет со следующего четверга, 16 июля.
Обновлено в 11:37
Футбол

Воспитанник «Вольфсбурга» Баду перешел в «Спартак»

Баду является воспитанником "Вольфсбурга". В последнее время он выступал за вторую команду немецкого клуба.
Обновлено в 14:52
Происшествия

В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году

В районе посёлка Медянка Ленинградской области обнаружили останки солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года.
Обновлено в 13:48
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Кино

«Король лев»: первые отзывы кинокритиков оказались положительными

В социальных сетях появляются первые отзывы зарубежных критиков, сообщает сайт международного кинорейтинга Rotten Tomatoes 10 июля.
Обновлено в 16:38
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Задержан муж подозреваемой в хищении 20 миллионов кассирши

Обновлено в 11:34
Хоккей

Кудашов официально назначен главным тренером сборной России

Стало известно имя нового главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:16
Кино

Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды

Христианская организация «Миллион матерей» обвинила мультфильм «История игрушек 4» в пропаганде гомосексуальных связей среди детской аудитории.
Обновлено в 12:21
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Гаджеты

Новые чипы Samsung появятся на рынке в 2020 году

Производство начнется в 2020 году и выйдет на плановые показатели как раз к моменту начала производства новых флагманских устройств следующего года от компании Samsung.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика

Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд

Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

Обновлено в 04:28
Политика

Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе

На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Политика

МИД РФ назвал дату проведения встречи в астанинском формате по Сирии

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов рассказал о дате проведения встречи по Сирии в астанинском формате.
Обновлено в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бенин
Государство
Государство в Западной Африке. Имеет выход к заливу Бенин Гвинейского залива. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке - с Нигерией, на западе - с Того. Столица - Порто-Ново, однако правительство размещается в Котону, самом крупном городе страны. В административном отношении делится на 12 департаментов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сенегал
Государство
Государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила своё название. На западе находится Атлантический океан, страна граничит с Мавританией на севере, Мали - на востоке и Гвинеей и Гвинеей-Бисау - на юге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное