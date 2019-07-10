Футбол
Сенегал вышел в полуфинал Кубка АфрикиМатч ТВ 14:09
Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций 2019 года. В четвертьфинале сенегальцы обыграли команду Бенина. Единственный мяч в этой встрече забил Идрисса Гейе.
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Сенегал — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 10 июля 2019 года
LiveSport.ru08 июля в 18:00
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