Футбол

Сенегал вышел в полуфинал Кубка АфрикиМатч ТВ 14:09

Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций 2019 года. В четвертьфинале сенегальцы обыграли команду Бенина. Единственный мяч в этой встрече забил Идрисса Гейе.
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Сенегал - первый полуфиналист Кубка Африки-2019

Sport.ru13:59

Сенегал — Бенин — 1:0. Видеообзор четвертьфинала Кубка африканских наций

Sport24.ru15:01

Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки, обыграв Бенин

Спорт-Экспресс14:04

Сборная Сенегала обыграла команду Бенина и вышла в полуфинал Кубка африканских наций

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Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки

Матч ТВ14:09

Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

Чемпионат13:56

Сенегал — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 10 июля 2019 года

LiveSport.ru08 июля в 18:00
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Общество

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Эксперты считают, что США могут столкнуться с неизбежным дефолтом, который ждет их уже в сентябре 2019 года из-за более низких, чем ожидалось, налоговых преступлений.
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