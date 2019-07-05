Футбол
Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв УгандуЧемпионат вчера в 16:53
В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Уганда — Сенегал. Победу со счётом 1:0 одержали сенегальские футболисты. Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане на 15-й минуте после передачи форварда «Ренна» М'Байе Ньянга.
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Сенагал благодаря голу Мане обыграл Уганду и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
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Мане не реализовал пенальти, но забил с игры и вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки
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