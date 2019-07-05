Футбол

Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв УгандуЧемпионат вчера в 16:53

В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Уганда — Сенегал. Победу со счётом 1:0 одержали сенегальские футболисты. Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане на 15-й минуте после передачи форварда «Ренна» М'Байе Ньянга.
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