Футбол

Сенегал уверенно разобрался с Танзанией на Кубке африканских нацийBookmaker-ratings.ru 14:56

Танзанийцы не смогли ответить на это даже голом престижа. Таким образом, Сенегал захватил лидерство в группе С. Сегодня будет сыгран еще один поединок этой группы — между собой встретятся Алжир и Кения.
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Сенегал обыграл Танзанию на Кубке африканских наций

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Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл Кению

Sports.ru21 июня в 05:38
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Обновлено в 22:30
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Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
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Происшествия

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Обновлено в 23:15
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

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Происшествия

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«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:50
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
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Армия и оружие

США совершили кибератаку на ракетные системы Ирана

Тщательно спланированная командованием США атака, по словам журналистов, стала ответом на уничтожение Тегераном БПЛА, а также за нападение иранскими военными на танкеры в Оманском заливе.
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Культура

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
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Volkswagen создал фургон для перевозки заключенных

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Обновлено в 22:08
Общество

ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата

Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено в 17:00
Наука

Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю

Обновлено 21 июня в 06:45
Гаджеты

Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
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Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
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Происшествия

Консул Никарагуа попалась на перевозке нелегальных мигрантов в Мексику

В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.
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Политика

Авиакомпаниям Грузии запретили летать в РФ

Россия запретила грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Энергетика

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Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество

МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С

В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
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«Яндекс» зазвучит на Xiaomi

Компании договариваются о предустановке музыкального сервиса Приложение "Яндекс.Музыка" может стать предустановленным на смартфонах Xiaomi в России.
Обновлено в 18:42
Экономика

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Обновлено в 18:42
Экономика

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 18:42
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В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

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