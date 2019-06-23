Футбол
Сенегал уверенно разобрался с Танзанией на Кубке африканских нацийBookmaker-ratings.ru 14:56
Танзанийцы не смогли ответить на это даже голом престижа. Таким образом, Сенегал захватил лидерство в группе С. Сегодня будет сыгран еще один поединок этой группы — между собой встретятся Алжир и Кения.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Политика
Президент Грузии считает российских туристов благом
Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 22:30
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03
Политика
ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 19:47
Происшествия
Восемь человек госпитализированы с пищевым отравлением в Братске
Восемь человек в выходные доставлены в больницы города Братска с пищевым отравлением, сообщили ИА «ИрСити» 24 июня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Обновлено в 23:15
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 19:32
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:50
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
США совершили кибератаку на ракетные системы Ирана
Тщательно спланированная командованием США атака, по словам журналистов, стала ответом на уничтожение Тегераном БПЛА, а также за нападение иранскими военными на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 16:12
Авто
Volkswagen создал фургон для перевозки заключенных
Обновлено в 16:09
Происшествия
Трое детей пострадали в автомобильной аварии в Иркутске
В Иркутске столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и двое взрослых, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
Обновлено в 22:08
Общество
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
Даже в среднем (нейтральном) варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года (прогноз ООН дается на 1 июля соответствующего года) на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей.
Обновлено в 17:00
Наука
Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю
Обновлено 21 июня в 06:45
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Политика
В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии
Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго».
Обновлено в 16:39
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Консул Никарагуа попалась на перевозке нелегальных мигрантов в Мексику
В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:12
Политика
Авиакомпаниям Грузии запретили летать в РФ
Россия запретила грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество
МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С
В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Интернет
«Яндекс» зазвучит на Xiaomi
Компании договариваются о предустановке музыкального сервиса Приложение "Яндекс.Музыка" может стать предустановленным на смартфонах Xiaomi в России.
Обновлено в 18:42
Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Обновлено в 18:42
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56