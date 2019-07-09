Футбол
Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки, обыграв БенинСпорт-Экспресс 14:04
Сборная Сенегала в четвертьфинале Кубка Африки минимально переиграла команду Бенина – 1:0. На 69-й минуте отличился Идрисса Гей. За право выйти в финал турнира Сенегал сыграет с победителем противостояния Мадагаскар – Тунис.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сенегал — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 10 июля 2019 года
LiveSport.ru08 июля в 18:00
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Бодибилдер-чемпион назвал условия для эффективного похудения
Обновлено в 06:56
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл
Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
ДНР опровергает заявление Киева об обстреле колонны ВСУ с губернатором
Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг причастность ДНР к уничтожению автомобиля ВСУ возле пункта Гранитное, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 12:24
Наука
Козы опознают эмоции своих сородичей по голосам
Козы были выбраны исследователями, так как в предшествующих работах было обнаружено, что этим животным присущи высокий интеллект и сложная система социальных связей.
Обновлено в 02:30
Недвижимость
Новостройки в России подорожали за год на 11%
В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
Обновлено в 02:30
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 появился на новых фото-рендерах
Дизайн Новые фото-рендеры подтверждают предыдущие слухи и изображения Samsung Galaxy Note10 – смартфон будет выполнен в прямоугольном корпусе с безрамочным дисплеем и небольшим отверстием вверху по центру под одинарную фронтальную камеру.
Обновлено в 13:09
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Ростов» подписал контракт с нападающим «Локомотива»
Обновлено в 12:05
Финансы
Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США
Курс рубля резко вырос после заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который рассказал о рисках для международной экономики.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Обновлено в 08:36
Общество
Продававшую воду со своего тела блогершу из США уличили в обмане
Пользователи Сети раскрыли обман блогерши Belle Delphine, предлагавшей любому желающему за крупную сумму приобрести воду, в которой она купалась.
Обновлено в 05:00
Музыка
Слепой музыкант сыграл на горящем пианино на берегу Финского залива
В Санкт-Петербурге слепой музыкант Данила Большаков сыграл на горящем пианино, пишет 78.ru.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе
ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Общество
Россиянам, просившим убежище в Канаде, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее публично просившие убежища в Канаде из-за тяжелой экологической обстановки в городе, опубликовали в социальных сетях приглашение на чаепитие в частном дворе.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Происшествия
Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда
От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина, отмечают «Новые Известия».
Обновлено в 06:24
Музыка
Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено в 05:59
Происшествия
«КамАЗ» раздавил три машины на «Коле», погиб подросток
Обновлено в 13:27
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Теннис
Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона
Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Общество
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 12:39