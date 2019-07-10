Футбол
Сенегал стал первым полуфиналистом Кубка африканских нацийProstoProSport 13:54
Сборная Сенегала обыграла команду Бенина в четвертьфинале Кубка африканских наций-2019. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 70-й минуте забил Идрисса Гуйе.
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Сенегал — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 10 июля 2019 года
LiveSport.ru08 июля в 18:00
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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