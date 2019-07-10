Футбол

Сенегал стал первым полуфиналистом Кубка африканских нацийProstoProSport 13:54

Сборная Сенегала обыграла команду Бенина в четвертьфинале Кубка африканских наций-2019. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 70-й минуте забил Идрисса Гуйе.
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Сборная Сенегала обыграла команду Бенина и вышла в полуфинал Кубка африканских наций

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