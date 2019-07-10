Футбол
Сенегал пробился в полуфинал Кубка АфрикиГазета.Ru 16:13
Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций, передает "Советский спорт". Турнир прямо сейчас проходит в Египте. Сенегал в четвертьфинале турнира взяли верх над Бенином со счетом 1:0.
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Сенегал — Бенин. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Кубка африканских наций 10 июля 2019 года
LiveSport.ru08 июля в 18:00
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
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