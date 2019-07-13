Футбол
Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских нацийСоветский спорт 14:33
В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Тунис 1:0.
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