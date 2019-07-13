Футбол

Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских нацийСоветский спорт 14:33

В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Тунис 1:0.
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Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций

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Государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила своё название. На западе находится Атлантический океан, страна граничит с Мавританией на севере, Мали - на востоке и Гвинеей и Гвинеей-Бисау - на юге.
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