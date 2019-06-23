Футбол
Сенегал обыграл Танзанию в первом туре Кубка АфрикиSportbox.RU 14:52
Сборная Сенегала переиграла команду Танзании в матче первого тура групповой стадии Кубка Африки. Сенегальцы сумели забить по голу в каждом из таймов. В следующем туре 27 июня Сенегал сыграет с Алжиром, а Танзания в тот же день встретится с Кенией.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:08, Вашингтон
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