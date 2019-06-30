Футбол

Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс вчера в 17:02

Сборная Сенегала в третьем круге группового турнира Кубка Африки разгромила команду Кении – 3:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, также он не реализовал пенальти.
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Кения – Сенегал: кто способен удивить?

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Дубль Мане помог Сенегалу разгромить Кению в матче Кубка африканских наций

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Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке Африки

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Кения — Сенегал. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Кубка африканских наций 1 июля 2019 года

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Усыпляющая, но сулящая успех Африка: почему тишина на КА в понедельник – это прекрасно

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Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой

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«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
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Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

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Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

Министерство обороны России опубликовало видео проведённых ВКС успешных испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
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Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

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Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 16:40
Политика

Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Наука

В России нашли способ получения метилового спирта из старых шин

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

МЧС: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек

В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек, 13 из которых уже опознаны. Еще 13 человек пропали без вести.
Обновлено в 02:42
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество

Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав

Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
Обновлено в 02:05
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол

Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки — 2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 00:56
Политика

В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
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Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Россия опустилась на четыре позиции в новом рейтинге паспортов мира

В новом рейтинге паспортов мира, составленном швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners, Россия опустилась сразу на четыре строчки за один квартал и заняла 51-е место.
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Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено вчера в 09:16
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Движение тяжеловесного транспорта из-за режима ЧС через Иркутскую область ограничено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрор "Прибайкалье".
Обновлено вчера в 21:36
Общество

Бутина сильно похудела в американской тюрьме

Отбывающая наказание в американской тюрьме по сфабрикованному обвинению в шпионаже и работе на российское правительство гражданка России Мария Бутина испытывает проблемы с весом.
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В центре Харькова установлены виселицы

Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
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Пропавшая на Урале в одном купальнике девушка найдена в состоянии шока

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Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

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На Кипре упала российская ракета

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Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

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Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
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Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе - с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге - с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.
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