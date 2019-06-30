Сборная Сенегала в третьем круге группового турнира Кубка Африки разгромила команду Кении – 3:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, также он не реализовал пенальти.

Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке Африки

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