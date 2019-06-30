Футбол
Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс 17:02
Сборная Сенегала в третьем круге группового турнира Кубка Африки разгромила команду Кении – 3:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, также он не реализовал пенальти.
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Кения — Сенегал. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Кубка африканских наций 1 июля 2019 года
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
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