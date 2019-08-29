Политика
Lenta.ruОлега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму
Украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 в городе Лабытнанга в Бутырскую тюрьму в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию об этапировании Сенцова в столичную колонию подтвердил также источник ТАСС.
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Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол
Бывший игрок сборной России Самедов вернулся в футбол
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов внесен в заявку клуба четвертого дивизиона чемпионата России «Знамя».
Lenta.ru 03:31
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28
Общество
Набережную в Хабаровске закрыли для прогулок
В Хабаровске с 29 августа закрыли для жителей и гостей города центральную часть набережной имени Невельского.
Известия 03:15
Шоу-бизнес
Жена Овечкина: дома Саша научился менять памперсы
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о поведении мужа в быту.
RT на русском 03:42
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Происшествия
Бывшего чемпиона UFC нокаутировали в уличной драке
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Би Джей Пенн оказался нокаутирован в уличной драке.
Известия вчера в 18:09
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Энергетика
Рост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем
Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель.
REGNUM 02:25
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
Полиция задержала трех протестовавших против разрезов в Кузбассе
Полиция начала обыски в домах кузбасских активистов Сергея Шереметьева, Владимира Горенкова и Николая Метальникова утром 29 августа, сообщили Тайге.инфо жители поселков Новокузнецкого района.
Тайга.инфо 00:40
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
RT на русском 01:00
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину
Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 03:07
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Lenta.ru вчера в 16:11
Политика
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.
Комсомольская правда вчера в 12:47
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.
ГТРК Южный Урал 01:20
Армия и оружие
Россия получила ряд заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Журналистская правда вчера в 08:20
Футбол
Уткин: «„Спартак“ становится силой, с которой нужно считаться, а „Зенит“ не так пугающ, как казалось»
Известный журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о проблемах, с которыми столкнулся «Зенит»: команда, набравшая 13 очков из 15 возможных в первых 5 турах РПЛ, не может выиграть в двух матчах подряд.
Sport24.ru 03:25
Политика
Россия получила от Индии аванс за С-400
Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.
РИА Новости 03:22
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Политика
Украинский суд освободил Вышинского
БИЗНЕС Online вчера в 04:57
Происшествия
Контрактник вернулся из Сирии с медалью и взорвал штаб полка
Вступил в силу приговор военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который, вернувшись с медалью из Сирии, взорвал штаб своего полка.
URA.Ru 01:39
Политика
Рогозин пригласил коллег из Японии на космодром Восточный
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с послом Японии пригласил японскую делегацию на космодром Восточный, сообщает госкорпорация.
РИА Новости 02:08
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Число погибших в результате обрушения жилого дома в Львовской области возросло до восьми человек. Среди жертв трагедии есть дети.
Российская газета 03:29
Футбол
Подольски хочет поехать на Олимпиаду в Токио
Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски заявил о том, что хочет поехать на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году в составе олимпийской команды.
Нева Спорт вчера в 15:48
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22