Политика

Lenta.ruLenta.ruОлега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму

Украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 в городе Лабытнанга в Бутырскую тюрьму в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию об этапировании Сенцова в столичную колонию подтвердил также источник ТАСС.
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Олега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму

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