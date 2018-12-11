Политика
Матвиенко раскритиковала процесс перехода на цифровое телевидение
Матвиенко раскритиковала процесс перехода на цифровое телевидениеRambler News Service04:20
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала процесс перехода на цифровое вещание. Свое заявление Матвиенко сделала в рамках «правительственного часа» в Совфеде, заслушав вступления вице-премьера Максима Акимова и главы Минцифры Константина Носкова.
Rambler News Service04:20
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Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким контролем Совета Федерации.
— Валентина Матвиенко, российский политикУтро.ru 07:24
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в ходе встречи нового состава Совета с главой государства Владимиром Путиным во вторник предложил ему ряд мер по защите прав россиян и соотечественников, проживающих за рубежом.
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Политика
Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
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Политика
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Память правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой следует увековечить, но надо обсудить, каким именно образом это сделать.
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