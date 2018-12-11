Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким контролем Совета Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала процесс перехода на цифровое вещание. Свое заявление Матвиенко сделала в рамках «правительственного часа» в Совфеде, заслушав вступления вице-премьера Максима Акимова и главы Минцифры Константина Носкова.

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Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле Экипажи самолетов встретили в аэропорту Майкетия министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.

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