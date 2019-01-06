Политика
Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США
Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для СШАИзвестиявчера в 20:34
По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан. Под критику американцев попала и экономическая политика киевских властей.
Известиявчера в 20:34
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Политика
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Глава МИД ФРГ считает, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России
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Обновлено вчера в 18:32
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США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран мира
В тройке лидеров оказались Сирия, Афганистан и Индия. Ранее СМИ признали США самой опасной страной для родов в развитом мире.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
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Обновлено вчера в 16:17