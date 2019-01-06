По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан. Под критику американцев попала и экономическая политика киевских властей.

Политика Политика Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.

Политика Политика Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Двое британских военных ранены в Сирии Раненых в тяжелом состоянии эвакуировали американские военные. Когда именно произошло нападение, не уточняется.

Политика Политика Песков рассказал о подготовке поездки Путина в Калининградскую область Поездка президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Политика В России внедрят новую систему контроля качества бензина В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.

Армия и оружие Армия и оружие На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок "В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.

Политика Политика Глава аппарата Пентагона ушел в отставку Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини ушел в отставку.

Политика Политика Умер бывший министр обороны США Гарольд Браун На 92-м году жизни умер Гарольд Браун, сообщает AP. Он был министром обороны в администрации президента Джимми Картера (с 1977 по 1981 год).

Политика Политика Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в узурпации власти Новый глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что с 10 января, когда начнется новый президентский срок Николаса Мадуро, глава государства будет "узурпировать" власть, передает Reuters.

Армия и оружие Армия и оружие NBC: США оставят часть войск на юге Сирии на неопределённый срок Соединённые Штаты намерены оставить часть войск в южных районах Сирии на неопределённый срок даже после вывода контингента из северных регионов страны, сообщает NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море

Политика Политика Глава МИД ФРГ считает, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России "Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы", - полагает он.

Политика Политика Трамп сообщил о неудаче переговоров по отмене шатдауна В своем Twitter Трамп рассказал о том, что переговоры с представителями демократов вел вице-президент Майкл Пенс.

Политика Политика США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран мира В тройке лидеров оказались Сирия, Афганистан и Индия. Ранее СМИ признали США самой опасной страной для родов в развитом мире.