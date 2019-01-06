Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США
Известия
вчера в 20:34

По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан. Под критику американцев попала и экономическая политика киевских властей.
Известиявчера в 20:34

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И на Украине сразу бы наступил порядок: в Совфеде посоветовали США ввести санкции против Киева

ФАН02:39

Сенаторы США признали Украину «неуправляемой проблемой»

Газета.Ru02:04

Американские сенаторы назвали Украину «неуправляемой проблемой»

Российская газетавчера в 21:34

Американские сенаторы раскритиковали политику Украины

Вести.Ruвчера в 21:19

В США назвали Украину неуправляемой проблемой для Запада

RT на русскомвчера в 19:58

Американские сенаторы обвинили Украину в растрате миллиардов долларов

РЕН ТВвчера в 18:54

Американские сенаторы признали Украину «неуправляемой проблемой»

РИА Новостивчера в 17:34
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Политика

Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США

По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Двое британских военных ранены в Сирии

Раненых в тяжелом состоянии эвакуировали американские военные. Когда именно произошло нападение, не уточняется.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Песков рассказал о подготовке поездки Путина в Калининградскую область

Поездка президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:42
Политика

В России внедрят новую систему контроля качества бензина

В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Глава аппарата Пентагона ушел в отставку

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини ушел в отставку.
Обновлено в 02:54
Политика

Умер бывший министр обороны США Гарольд Браун

На 92-м году жизни умер Гарольд Браун, сообщает AP. Он был министром обороны в администрации президента Джимми Картера (с 1977 по 1981 год).
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в узурпации власти

Новый глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что с 10 января, когда начнется новый президентский срок Николаса Мадуро, глава государства будет "узурпировать" власть, передает Reuters.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

NBC: США оставят часть войск на юге Сирии на неопределённый срок

Соединённые Штаты намерены оставить часть войск в южных районах Сирии на неопределённый срок даже после вывода контингента из северных регионов страны, сообщает NBC со ссылкой на источники в американской администрации.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие

Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море

Обновлено в 03:33
Политика

Глава МИД ФРГ считает, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России

"Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы", - полагает он.
Обновлено в 03:12
Политика

Трамп сообщил о неудаче переговоров по отмене шатдауна

В своем Twitter Трамп рассказал о том, что переговоры с представителями демократов вел вице-президент Майкл Пенс.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран мира

В тройке лидеров оказались Сирия, Афганистан и Индия. Ранее СМИ признали США самой опасной страной для родов в развитом мире.
Обновлено вчера в 17:20
Политика

Макрон отреагировал на насилие в ходе протестов в Париже

Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций "желтых жилетов".
Обновлено вчера в 16:17
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