Общество
Сенаторы предложили увеличить штрафы для девелоперов
Сенаторы предложили увеличить штрафы для девелоперовРБК09:26
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий штрафы для застройщиков жилья, которые не раскрывают региональным органам власти сведения о своей работе и соответствующие документы. Для этого предлагается внести поправки в ст. 14.28 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
РБК09:26
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В Совфеде предложили строже наказывать за нераскрытие данных о долевом строительстве
Парламентская газета10:44
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
Общество
Госдума приняла внесенный 8 лет назад закон об обращении с животными
Законопроект был внесен в Госдуму в 2010 году, в марте 2011 года прошел первое чтение.
Обновлено в 07:28
Транспорт
В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права
Обновлено в 07:00
Общество
Суд заблокировал сайт Навального о голосовании против «Единой России»
Таганский суд Москвы постановил заблокировать сайт «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального за нарушение правил хранения персональных данных.
Обновлено в 03:11
Общество
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие
Число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.
Обновлено в 01:56
Общество
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей
«Ростелеком» продал за 2 млрд руб. здание Центрального телеграфа, расположенное в Никитском переулке в центре Москвы.
Обновлено в 08:23
Общество
Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников
Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.
Обновлено в 01:11
Транспорт
С января в Москве и области подорожает проезд на электричках
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
Общество
Археологи Москвы в 2018 году сделали более 6 тыс. находок
Московские археологи сделали свыше 6 тыс. находок за время раскопок на улицах города.
Обновлено в 10:43
Транспорт
В ЦОДД напомнили водителям о серьёзных пробках в Москве
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что снегопад и гололёд на столичных дорогах будут способствовать образованию многокилометровых пробок.
Обновлено в 08:28
Общество
Власти Латвии опубликуют секретные документы КГБ
Документы Комитета государственной безопасности Латвийской ССР будут опубликованы в интернете 20 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Латвийского национального архива.
Обновлено в 07:55
Общество
Матвиенко: Кисловодск получит 1 млрд рублей на развитие в 2019 году
Министерство РФ по делам Северного Кавказа направит 1 млрд рублей на развитие города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) в 2019 году.
Обновлено в 08:47
Общество
Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году из-за реставрации
Колоннада Исаакиевского собора, с которой открывается панорама Санкт-Петербурга, будет закрыта в 2019 году для замены настила, сообщил журналистам в среду директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.
Обновлено в 09:23
Общество
В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфет
Эксперты Росконтроля и организации «Ростест-Москва» исследовали состав шоколадных конфет семи популярных брендов.
Обновлено в 02:10
Транспорт
Работающим более 10 часов таксистам ограничат доступ к заказам
Столичный дептранс выступил с предложением ограничить получение заказов на перевозку пассажиров водителями такси, которые работают более 10 часов подряд.
Обновлено в 10:40
Путешествия
Еще часть туристов вернулась с Хайнаня в Хабаровск
Рейс авиакомпании NordStar с 24 туристами из Хайнаня приземлился в Хабаровске, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 01:01