Общество
Сенаторы от ЕАО раскрыли свои доходы за 2018 годEAOmedia.ru вчера в 22:35
Доходы членов Совета Федерации от ЕАО Владимира Джабарова и Ростислава Гольдштейна в 2018 году составили 5,62 млн рублей и 4,88 млн рублей соответственно. У обоих сенаторов личный доход вырос.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Обновлено в 00:57
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Обновлено в 07:17
Спорт
Сын Лукашенко получил должность первого вице-президента НОК Белоруссии
В качестве исполняющего обязанности за Виктором Лукашенко, в первую очередь, закреплены вопросы международного сотрудничества и подготовка к крупным спортивным форумам в Белоруссии - II Европейским играм и легкоатлетическому матчу Европа-США, который пройдет в сентябре текущего года.
Обновлено в 06:32
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Транспорт
На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи
Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщает 14 апреля инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено вчера в 15:51
Кино
Стартовал показ финального сезона «Игры престолов»
В США начался показ заключительного, восьмого по счёту сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:20
Политика
Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе
«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Обновлено в 05:16
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
Обновлено в 08:01
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика
Российские специалисты проверяют египетские аэропорты
Обновлено в 06:43
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Происшествия
ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке
В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Футбол
Одноклубник Аршавина оправдал его за фразу про «ваши проблемы»
Знаменитую фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы» игрок произнёс после поражения от Греции на чемпионате Европы — 2012.
Обновлено в 06:08
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Политика
Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским
Украинского лидера «ужаснуло», сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа
Много шума в буквальном смысле наделал в Казани концерт популярного белорусского певца Макса Коржа.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга
Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).
Обновлено в 06:37
Футбол
Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя на Арбате
Фанаты футбольного клуба "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате. Фото было опубликовано на странице ФК в Instagram.
Обновлено вчера в 11:47
Авто
Osram представил новые автолампы для вспомогательного освещения
Компания Osram объявила о расширении семейств LEDriving и Original семью новыми типами сигнальных автоламп.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Приамурье обрушился балкон многоэтажного дома вместе с женщиной
В рабочем поселке Прогресс Амурской области обрушился балкон четырехэтажного дома.
Обновлено в 06:06
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста
Бенедикт Камбербэтч стал виновником ДТП. Как сообщает Daily Mail, машина актера сбила на проселочной дороге велосипедиста.
Обновлено в 06:07
Общество
Задели честь бройлера: на Малышеву и Первый канал подали в суд
Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд Москвы к редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой», а также к Первому каналу.
Обновлено в 06:54
Политика
Путин внес на рассмотрение поправки в договор между РФ и Южной Осетией
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу на ратификацию протокол о внесении изменений в договор между РФ и Южной Осетией.
Обновлено в 06:59