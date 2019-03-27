Экономика
Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсийМИР 24 06:03
Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости». По словам главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 млн человек. Отмечается, что перерасчет затронет пенсии, начисленные с 1 января 2019 года.
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Матвиенко: закон о доплатах пенсионерам восстанавливает социальную справедливость
Парламентская газета07:24
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