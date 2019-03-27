Экономика
Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсийURA.Ru вчера в 05:08
«Законом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, „которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году“», — уточняет RT. Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам
RT на русскомвчера в 08:44
Матвиенко: закон о доплатах пенсионерам восстанавливает социальную справедливость
Парламентская газетавчера в 07:24
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Актриса Анджелина Джоли ведет переговоры с киностудией Marvel о съемках в супергеройской картине «Вечные».
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