Экономика

Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсийURA.Ru вчера в 05:08

«Законом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, „которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году“», — уточняет RT. Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении выплат малообеспеченным пенсионерам

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