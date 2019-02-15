Политика
США смягчили возможные санкции против российских банковГазета.Ru 02:37
Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков, следует из обновленной версии законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенной 13 февраля в конгресс США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.
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Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста документа, который оказался в распоряжении РБК.РБКвчера в 16:52
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Происшествия
Вместе с Майклом Калви силовики задержали еще пять человек
По одному делу вместе с основателем инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви в Москве задержали еще пять человек.
Обновлено в 05:14
Происшествия
На мэра города Иваново совершено нападение
Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Москве произошла массовая драка со стрельбой
Обновлено в 01:58
Экономика
Медведев подписал постановление о создании 14 ТОР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 03:41
Политика
Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России советскому и российскому офицеру Владимиру Ковтуну, воевавшему в Афганистане.
Обновлено в 05:31
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Происшествия
После взрыва газа СК назвал самостроем дом в Красноярске
Следователи установили, что жилой дом в Красноярске, где накануне произошел взрыв газа, построили без соответствующего разрешения и не зарегистрировали.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
Минобороны России к 30-летию вывода советских войск рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Здание телеканала «Звезда» эвакуировали после сообщения о минировании
Здание редакции телеканала «Звезда» было эвакуировано после сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе канала.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Саратовской области загорелась церковь
Возгорание произошло в пятницу в здании церкви в городе Балашове Саратовской области, пожар локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Обновлено в 05:14
Политика
Песков рассказал о полученной Путиным на тренировке травме
Обновлено в 05:06
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя.
Обновлено в 03:47
Транспорт
В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД
Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:28
Музыка
Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову
Обновлено в 01:03
Общество
Беглов уволил глав трех районов
4 февраля ВРИО губернатор Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова по результатам инспекции по уборке снега.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа
В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.
Обновлено в 02:47
Политика
МИД Польши вызвал посла Израиля
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля в республике Анну Азари в связи с публикацией в израильских СМИ слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны.
Обновлено в 04:56
Экономика
Газпромбанк, Сбербанк и ВЭБ профинансируют Удокан на $1,8 млрд
Внешэкономбанк (ВЭБ), Газпромбанк и Сбербанк предоставят Байкальской горной компании (БГК) около $1,8 млрд на финансирование первой очереди освоения Удоканского меднорудного месторождения и строительство там горно-металлургического комбината.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Российский истребитель пятого поколения Су-57 пойдет на экспорт
Россия планирует вывести на внешний рынок новейший истребитель Су-57.
Обновлено в 02:31
Политика
Совет ЕС обсудит 18 февраля судоходство через Керченский пролив
Главы МИД Евросоюза в ходе планового заседания 18 февраля вопрос свободного судоходства через Керченский пролив, сообщил в пятницу представитель ЕС.
Обновлено в 05:05
Политика
Луценко подозревает Тимошенко в незаконном обогащении
Генпрокурор Украины Юрий Луценко обратился к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с просьбой возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юлии Тимошенко по подозрению в незаконном обогащении и подачи недостоверной декларации.
Обновлено в 05:39
Экономика
Минпромторг поддержал цифровую маркировку алкоголя
Минпромторг РФ поддерживает идею цифровой маркировки алкоголя, аналогичные планы есть и в отношении бутилированной воды, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Обновлено в 05:39
Общество
Глава Крыма назвал «мусорную» реформу сырым проектом
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал реформу в сфере обращения с отходами "сырым проектом".
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В МИД оценили заявление Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия альянса в Чёрном море.
Обновлено в 05:17
Экономика
Российские вагоностроители планируют закупить в КНР до 800 тыс. колес
РБК напоминает, что Evraz, в свою очередь, после модернизации цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате в 2021 году планирует производить дополнительно 78 тыс. колес в год.
Обновлено в 03:32
Автоспорт
«Феррари» представила болид на сезон-2019
Итальянская команда «Формулы-1» «Феррари» презентовала новый болид на сезон 2019 года.
Обновлено в 05:32
Политика
Песков высказался о третьем подозреваемом в деле Скрипалей
В ходе ежедневного брифинга с пресс-секретарем президента России журналисты попросили прокомментировал Дмитрия Пескова сообщения СМИ на счет третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, которым якобы является сотрудник ГРУ по имени Сергей.
Обновлено в 03:33