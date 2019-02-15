США смягчили возможные санкции против российских банковГазета.Ru 02:37

Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста документа, который оказался в распоряжении РБК.

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Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков, следует из обновленной версии законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенной 13 февраля в конгресс США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.

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