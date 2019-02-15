Политика

США смягчили возможные санкции против российских банковГазета.Ru 02:37

Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков, следует из обновленной версии законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенной 13 февраля в конгресс США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.
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Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против госбанков

Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста документа, который оказался в распоряжении РБК.
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После взрыва газа СК назвал самостроем дом в Красноярске

Следователи установили, что жилой дом в Красноярске, где накануне произошел взрыв газа, построили без соответствующего разрешения и не зарегистрировали.
Обновлено в 04:55
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Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Минобороны России к 30-летию вывода советских войск рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.
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Происшествия

Здание телеканала «Звезда» эвакуировали после сообщения о минировании

Здание редакции телеканала «Звезда» было эвакуировано после сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе канала.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Саратовской области загорелась церковь

Возгорание произошло в пятницу в здании церкви в городе Балашове Саратовской области, пожар локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Обновлено в 05:14
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Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

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Транспорт

В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД

Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».
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Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову

Обновлено в 01:03
Общество

Беглов уволил глав трех районов

4 февраля ВРИО губернатор Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова по результатам инспекции по уборке снега.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа

В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.
Обновлено в 02:47
Политика

МИД Польши вызвал посла Израиля

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля в республике Анну Азари в связи с публикацией в израильских СМИ слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны.
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Экономика

Газпромбанк, Сбербанк и ВЭБ профинансируют Удокан на $1,8 млрд

Внешэкономбанк (ВЭБ), Газпромбанк и Сбербанк предоставят Байкальской горной компании (БГК) около $1,8 млрд на финансирование первой очереди освоения Удоканского меднорудного месторождения и строительство там горно-металлургического комбината.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Российский истребитель пятого поколения Су-57 пойдет на экспорт

Россия планирует вывести на внешний рынок новейший истребитель Су-57.
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Политика

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Луценко подозревает Тимошенко в незаконном обогащении

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обратился к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с просьбой возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юлии Тимошенко по подозрению в незаконном обогащении и подачи недостоверной декларации.
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Минпромторг поддержал цифровую маркировку алкоголя

Минпромторг РФ поддерживает идею цифровой маркировки алкоголя, аналогичные планы есть и в отношении бутилированной воды, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
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ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области

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Глава Крыма назвал «мусорную» реформу сырым проектом

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Армия и оружие

В МИД оценили заявление Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море

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РБК напоминает, что Evraz, в свою очередь, после модернизации цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате в 2021 году планирует производить дополнительно 78 тыс. колес в год.
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Песков высказался о третьем подозреваемом в деле Скрипалей

В ходе ежедневного брифинга с пресс-секретарем президента России журналисты попросили прокомментировал Дмитрия Пескова сообщения СМИ на счет третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, которым якобы является сотрудник ГРУ по имени Сергей.
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