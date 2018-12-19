Политика
Сенаторы США призывают начать против России операцию в Черном море
Сенаторы США призывают начать против России операцию в Черном мореГлавный региональный15:54
Более 40 американских сенаторов призывают президента страны Дональда Трампа начать мнoгoнaциoнaльнyю oпepaцию пpoтив России в Черном море.
Главный региональный15:54
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с чего всё началось
Американские сенаторы Рон Джонсон, Ричард Дурбин и 39 их коллег представили резолюцию, призывающую к многонациональной операции «Свободная навигация» в Черном море.Коммерсантъ18:51
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Меньше суток осталось до большой пресс-конференции Владимира Путина. Начало трансляции — 20 декабря в полдень.
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Армия и оружие
Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор
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