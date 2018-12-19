с чего всё началось

Более 40 американских сенаторов призывают президента страны Дональда Трампа начать мнoгoнaциoнaльнyю oпepaцию пpoтив России в Черном море.

Сенаторы США призывают начать против России операцию в Черном море

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