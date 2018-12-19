Политика

Сенаторы США призывают начать против России операцию в Черном море
Главный региональный
15:54

Более 40 американских сенаторов призывают президента страны Дональда Трампа начать мнoгoнaциoнaльнyю oпepaцию пpoтив России в Черном море.
Главный региональный15:54
с чего всё началось
Американские сенаторы Рон Джонсон, Ричард Дурбин и 39 их коллег представили
 резолюцию, призывающую к многонациональной операции «Свободная навигация» в Черном море.
Коммерсантъ18:51

Подробнее о событии

Американские сенаторы призвали Трампа провести операцию в Чёрном море

RT на русском17:45

Сенаторы США призвали к операции против России в Черном море

Газета.Ru14:55

Американские сенаторы призвали Трампа провести операцию против России

Известия14:42

Американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море

Московский Комсомолец14:04

Более 40 сенаторов США призвали к многонациональной операции в Керченском проливе

РЕН ТВ13:56

Сенаторы США призвали к операции против России

News.ru13:56

Американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море

РИА Новости13:52
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
Армия и оружие

США начали выводить войска из Сирии

США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 10:49
Политика

Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина

Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено в 19:16
Политика

США расширили санкционные списки в отношении России

США расширили санкционные списки в отношении России.
Обновлено в 18:46
Политика

Песков заявил об информационной войне на несколько фронтов

По мнению пресс-секретаря Кремля, в мире ведется информационная война.
Обновлено в 16:59
Политика

Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив

Обновлено в 17:22
Политика

Генпрокурор обвинила президента Бразилии в коррупции и отмывании денег

Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж предъявила обвинения президенту страны Мишелу Темеру в коррупции и отмывании денег, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:50
Политика

Песков: Путин не может себе позволить и одного полного дня отдыха

Президент РФ Владимир Путин не может позволить себе даже одного полного дня отдыха, его рабочая программа на праздники всегда непредсказуема.
Обновлено в 16:52
Политика

Еврокомиссия выявила нарушения Украиной соглашения о безвизовом режиме

В опубликованном Еврокомиссией ежегодном отчете по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства говорится о нарушениях соглашения о безвизовом режиме со стороны Украины, передает ТАСС.
Обновлено в 07:34
Политика

ДНР и ЛНР предложили Украине новое перемирие

ДНР и ЛНР предложили Киеву ввести новое перемирие с 22 декабря 2018 года, чтобы дать людям возможность нормально провести праздничные дни.
Обновлено в 09:09
Политика

Путин снял ограничения на политическое убежище в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому снимаются ограничения на предоставление политического убежища в России.
Обновлено в 11:41
Политика

Участники ЯМЭФ инвестировали в Крым более 4,5 миллиардов евро

За четыре года существования Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в экономику Крыма были привлечены инвестиции в размере 4,5 млрд евро, сообщил сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров на "Крымском вечере" в Париже.
Обновлено в 17:59
Политика

Болтон сообщил о высылке посла Ирана из Албании

Правительство Албании приняло решение о высылке посла Ирана из-за "поддержки терроризма", сообщил в своем Twitter советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон.
Обновлено в 17:22
Политика

NYT: хакеры опубликовали переписку дипломатов стран ЕС

Неизвестным хакерам удалось похитить и опубликовать переписку, которую в течение нескольких лет вели дипломаты стран Евросоюза, в том числе по поводу России.
Обновлено в 02:45
Политика

Большая пресс-конференция президента: что ждет журналистов и зрителей

Меньше суток осталось до большой пресс-конференции Владимира Путина. Начало трансляции — 20 декабря в полдень.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор

Обновлено в 11:50
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