Армия и оружие
Сенаторы США подготовили законопроект об окончании войны в АфганистанеНаша версия 04:33
Два американских сенатора подготовили и внесли в Конгресс США законопроект, который должен положить конец военной кампании Соединенных Штатов в Афганистане, продолжающейся почти два десятилетия. Американские сенаторы подготовили законопроект о прекращении военными США боевых действий в Афганистане.
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Сенаторы США разработали законопроект о завершении войны в Афганистане
Российская газетавчера в 17:39
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