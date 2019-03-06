Сенаторы США подготовили законопроект об окончании войны в АфганистанеНаша версия 04:33

Два американских сенатора подготовили и внесли в Конгресс США законопроект, который должен положить конец военной кампании Соединенных Штатов в Афганистане, продолжающейся почти два десятилетия. Американские сенаторы подготовили законопроект о прекращении военными США боевых действий в Афганистане.

Сенаторы США подготовили законопроект об окончании войны в Афганистане

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