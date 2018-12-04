Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД

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Политика Политика Трамп назвал встречу с лидером КНР необыкновенной