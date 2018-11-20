Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова назвала «глупостью из Telegram» публикации о ее заявлении по поводу «потребительской корзины» в годы Великой Отечественной войны.

с чего всё началось

Сенатор утверждает, что ничего подобного не говорила. "У меня в разговоре с журналистом вообще слов про 10 тысяч рублей не было", - заявила она. Лахова пояснила, что журналист спросил ее о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей, на что она ответила, что это нереально.

Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста

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