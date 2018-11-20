Политика
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекстаРоссийская газета11:44
Сенатор утверждает, что ничего подобного не говорила. "У меня в разговоре с журналистом вообще слов про 10 тысяч рублей не было", - заявила она. Лахова пояснила, что журналист спросил ее о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей, на что она ответила, что это нереально.
Российская газета11:44
с чего всё началось
Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова назвала «глупостью из Telegram» публикации о ее заявлении по поводу «потребительской корзины» в годы Великой Отечественной войны.Телеканал 360°08:40
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Сенатор Лахова назвала глупостью сообщения о её словах про питание россиян
Московский Комсомолец16:22
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика
Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве Хашукджи
Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд был в курсе убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 16:38
Политика
США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола
В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 16:38
Политика
США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями
Представитель администрации США заявил, что американская сторона раскрыла "международную сеть", которая занималась поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций США, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Политика
ОЗХО одобрила увеличение бюджета организации
Увеличение бюджета Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2019 год позволит реализовать программу финансирования для подразделения, которое будет заниматься определением виновных в химической атаке.
Обновлено в 16:24
Политика
ФНС не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году
Федеральная налоговая служба предложила во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года.
Обновлено в 16:24
Политика
Индейка дала «брифинг» в Белом доме в преддверии Дня благодарения
Индейка, которую перед Днем благодарения «помилует» президент Дональд Трамп, предстала перед объективами фотографов в зале для пресс-брифингов в Белом доме.
Обновлено в 16:41
Политика
WP: демократы требуют расследования в отношении Иванки Трамп
Обновлено в 16:47
Политика
МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма до присоединения
Жители Крыма, которые выехали с полуострова до его присоединения к России, смогут получить гражданство, минуя все административные стадии.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Путин рассказал о темпах перевооружения войск
"Отмечу, что в целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются, при этом особое внимание, как и раньше, уделяется разработке и постановке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее наших вооруженных сил на годы вперед", — сказал Путин во вторник на совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
Обновлено в 16:14
Политика
Саакашвили назвал себя малоимущим
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на счета и недвижимость членов его семьи наложен арест, размер его имущества намного меньше, что у действующих грузинских депутатов.
Обновлено в 16:39
Политика
Власти Франции предложили ввести временное руководство в Renault
«Нужно как можно быстрее утвердить временное руководство», — сказал министр.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану
До конца года на Украине появится новое управление морской охраны, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 13:14
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Турции дело Хашукджи
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе брифинга, что обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу дело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 15:09
Политика
На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»
По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 12:33
Политика
Во Франции принят закон о борьбе с ложными новостями
«Закон поможет предотвратить попытки дестабилизации, в частности, предпринимаемые извне Франции, которые основываются на злонамеренном распространении ложной информации»,— сказала госпожа Мутшу.
Обновлено в 15:57