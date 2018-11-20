Политика
Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода
Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голодаREGNUM05:25
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Политика
В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол
В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
Обновлено в 08:24
Политика
Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.
Обновлено в 08:34
Политика
Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос о «конкретных мерах», которые Евросоюз планирует принять в связи с ситуацией в Азовском море.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений
Обновлено в 08:34
Политика
Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара
Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО
Обновлено в 08:10
Политика
На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»
По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 08:01
Политика
Избирком Приморья нашел нарушения у ряда кандидатов в губернаторы
Избирком Приморья при проверке предоставленных выдвинутыми кандидатами в губернаторы подписей муниципальных депутатов и глав районов обнаружил нарушения у ряда кандидатов, сообщила РИА Новости во вторник секретарь избиркома Наталья Камаева.
Обновлено в 08:38
Политика
Госдума приняла закон о введении электронного военного билета
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учёта.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.
Обновлено в 07:47
Политика
В УПЦ заявили о провокациях из-за «объединительного собора»
На Украине организованы провокации против иерархов, на священнослужителей оказывают давление, чтобы принудить их к участию в "объединительном соборе".
Обновлено в 08:41
Политика
Пушилин официально вступил в должность главы ДНР
Денис Пушилин официально вступил в должность главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии
Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.
Обновлено в 08:27
Политика
В Кремле заявили, что «де-юре» в России не существует ЧВК
В Кремле «перекинули» к Минобороны РФ вопрос, связанный с обращением некоторых ветеранских организаций в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге по вопросу деятельности частных военных компаний (ЧВК).
Обновлено в 08:00