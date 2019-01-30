Происшествия
Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний СовфедаРИА Новости 02:54
Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Позже эту информацию подтвердили в СК. Трансляцию для прессы прервали за пять минут до начала заседания, передаёт корреспондент РИА Новости.
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с чего всё началось
ТАСС/. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в среду был задержан в зале заседаний Совета Федерации, сообщил корреспонденту ТАСС источник, участвующий в заседании верхней палаты. "Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова.ТАСС02:31
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