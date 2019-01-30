Происшествия
Сенатор Арашуков задержан прямо в зале заседаний СовфедаНакануне.Ru 02:51
Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. Об этом сообщают источники информационных агентств. По данным РИА Новости, это произошло в среду утром после начала заседания.
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После лишения неприкосновенности Советом Федерации следователями СК совместно с сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ Арашуков был задержан в рамках уголовного дела.
с чего всё началось
Сенатора подозревают в причастности к убийствам лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, рассказали в СК.РБК03:12
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