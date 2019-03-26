Происшествия
Сенатора Арашукова проверят на вменяемостьИнтерфакс 08:34
Эксперты проверят на вменяемость временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе. Об этом на заседании Басманного суда в Москве заявил следователь СК Андрей Горбарчук.
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Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Наука
Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин
Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок
В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 12:37
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено в 18:25
Транспорт
Открыт новый рейс из Новосибирска в Новокузнецк
Обновлено в 08:02
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено в 08:11
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Политика
Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине
Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.
Обновлено в 16:52
Общество
Весы встретят вторую половинку, а Ракам отдохнуть в шумной компании
РАК Раки давно не отдыхали в шумной компании.
Обновлено в 13:00
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Общество
Более половины водителей такси в Москве имеет высшее образование
Большинство водителей такси, работающих в Москве, являются людьми с высшим образованием.
Обновлено в 15:57
Наука
В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник
Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Авто
Ford летом прекратит продажу легковых машин в России, СМИ
Обновлено в 04:49
Наука
В Румынии начали разрабатывать сверхзвуковую «летающую тарелку»
Специалисты и инженеры Национального института аэрокосмических исследований начали разработку новой сверхзвуковой «летающей тарелки».
Обновлено в 19:31
Музыка
«Евровидение-2019» находится под угрозой отмены
Проведение музыкального конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве находится под угрозой в связи с обострившимся конфликтом между Израилем и Палестиной.
Обновлено в 20:06
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Футбол
Моуринью может возглавить «Лион» или «Монако»
Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, в услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако».
Обновлено в 20:03
Политика
Мадуро анонсировал межправительственную встречу РФ и Венесуэлы
В апреле этого года пройдет межправительственная российско-венесуэльская встреча, заявил президент этой южноамериканской страны Николас Мадуро.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено в 15:13
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Происшествия
В Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники
В городе Чимальуакан в Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники, сообщает пресс-служба гражданской обороны страны.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Московская школьница попала в больницу с ножевым ранением в живот
Московские следователи начали проверку после того, как в одну из городских больниц попала школьница с ножевым ранением, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 04:27