Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.

с чего всё началось

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий. В ближайшее время она вернется в родной регион, поделилась сенатор с "РГ" своими планами.

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку

Общество Роскачество проверило бургеры на антибиотики Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.

Технологии Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.

Политика Аксёнов заявил об увольнении директора «Крымавтотранса» Директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.

Космос На этой неделе два астероида подойдут к Земле ближе, чем Луна Оба астероида не являются потенциально опасными и угрозы их столкновения с Землей нет.

Космос Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт Хотя присутствие птицы на Марсе кажется абсолютно нереальным зрелищем, тем не менее она там есть, и это запечатлено на фотографии, размещенной на официальном сайте NASA, сообщает Express.

Политика Znak.com стали известны подробности дела против помощника полпреда на Урале Александра Воробьева Основанием для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александра Воробьева стало то, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ .

Экономика Судебные приставы арестовали 92 тонны пива в Томской области Судебные приставы в Томской области арестовали 92 тонны пива в счет погашения налоговых платежей одной из пивоваренных компаний.

Политика Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.

Технологии В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.

Политика Телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста "Надо поговорить", в ходе которого россияне и украинцы могли бы пообщаться друг с другом.

Политика Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Космос Самарская ракета доставила на орбиту новейший метеоспутник 5 июля с космодрома «Восточный» был осуществлен очередной запуск «Метеора-М» на самарской ракете «Союз-2.1Б».

Экономика ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго» Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.

Политика Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера 12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.

Технологии «Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств «Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.

Общество Пиратские сайты предложили удалять целиком Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.

Происшествия В новосибирском аэропорту задержали работорговца В новосибирском аэропорту Толмачево при регистрации на рейс до Якутска сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнего гражданина Узбекистана.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье В Московской области в понедельник, 8 июля, действует «желтый» уровень погодной опасности.

Политика Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Экономика Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.

Кино Анджелина Джоли ссорится с Эль Фаннинг в трейлере новой «Малефисенты» Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл и Чиветель Эджиофор, режиссёр – Хоаким Роннинг.