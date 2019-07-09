Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.

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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета по регламенту Совфеда Сергея Мамедова. Причину такого решения он не назвал.

Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке

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