Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.

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Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о своей досрочной отставке. Об этом журналистам рассказал зампред комитета верхней палаты парламента по регламенту Сергей Мамедов.

Сенатор от Челябинской области подала в отставку

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