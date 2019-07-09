Политика
Сенатор от Челябинской области подала в отставкуМосковский Комсомолец 03:13
Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о своей досрочной отставке. Об этом журналистам рассказал зампред комитета верхней палаты парламента по регламенту Сергей Мамедов.
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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.РИА Новости03:35
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Сенатор Ирина Гехт переходит из Совфеда на работу в правительство Челябинской области
Интерфакс - Россия05:23
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