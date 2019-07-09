Политика

Сенатор от Челябинской области подала в отставкуМосковский Комсомолец 03:13

Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о своей досрочной отставке. Об этом журналистам рассказал зампред комитета верхней палаты парламента по регламенту Сергей Мамедов.
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Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.
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Пугачева затмила 36-летнюю жену Игоря Николаева

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Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом в экстренных службах региона сообщили ТАСС.
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Tesla не планирует обновлять Model S и X привычным способом

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Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
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Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

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В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
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В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»

По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
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В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.
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Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом

Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
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Депутаты Госдумы могли бы поручить Счетной палате заниматься мониторингом заморозки цен на бензин, а также контролем использования бюджетных средств нефтяными компаниями.
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На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
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Ирина Альфредовна Гехт
Российский политик
Российский политик, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Комитета Совета Федерации по социальной политике от исполнительного органа государственной власти Челябинской области. Член Президиума Челябинского Регионального Политического Совета партии «Единая Россия». Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Социальная работа» ЧелГУ.
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