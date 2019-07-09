с чего всё началось

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля, сообщил «РИА Новости» зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов. Сама госпожа Гехт заявила RNS, что перейдет на должность первого заместителя губернатора области.

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт уходит из Совета федерации

Политика Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.

Политика В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Транспорт Екатеринбург встречает Путина забастовкой водителей автобусов День для акции протеста водители выбрали наиболее удачный. 9 июля в столицу Урала приехал президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».

Происшествия В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна об Украине Президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», говорится на сайте «Первого канала».

Общество Директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря В Пуровском районном центре национальных культур в ЯНАО директор назначила режиссером своего сына, который по образованию является слесарем, сообщает РИА "Новости" Нарушение выявила региональная прокуратура.

Футбол «Краснодар» представил форму на сезон 2019/20 Футбольный клуб «Краснодар» представил форму на сезон 2019/20. Об этом 9 июля сообщается на сайте клуба.

Интернет Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.

Общество Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.

Транспорт Мэр Краснодара рассказал о строительстве нового Яблоновского моста В своем видеообращении Евгений Первышов прокомментировал последствия закрытия моста для проезда грузовиков и пассажирского транспорта Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о последствиях закрытия Яблоновского моста для проезда грузового и пассажирского транспорта, а также о перспективе строительства нового, сообщает пресс-служба администрации города.

Технологии Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.

Политика Мэй поддержала британского посла в конфликте с Трампом Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа.

Общество Путин подарил красноярскому школьнику щенка "Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.

Авто Озвучена стоимость лимузина Aurus Senat «Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Происшествия В результате пожара на Азина погибли два человека и пострадали четверо Сегодня утром в Заводском районе Саратова в результате крупного пожара пострадали шесть человек, в том числе двое погибли.

Экономика Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.

Политика Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спорт Россия занимает пятое место в медальном зачете Универсиады Сборная России занимает пятое место в общекомандном медальном зачете Универсиады в Неаполе.

Происшествия В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Футбол Румменигге поддел Хуммельса после его возвращения в «Боруссию» Председатель "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге издевательски прокомментировал возвращение Матса Хуммельса в дортмундскую "Боруссию".

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Шоу-бизнес Лопырева в лимонном топе поделилась кадром из бразильской фотосессии 35-летняя Виктория Лопырева на личной страничке в Instagram опубликовала понравившийся кадр из бразильской фотосессии.