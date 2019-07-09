Политика
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт уходит из Совета федерацииКоммерсантъ 03:08
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля, сообщил «РИА Новости» зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов. Сама госпожа Гехт заявила RNS, что перейдет на должность первого заместителя губернатора области.
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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля, сообщил «РИА Новости» зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов.Коммерсантъ03:08
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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт возвращается на работу в региональное правительство - источник
Интерфакс - Россиявчера в 06:52
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