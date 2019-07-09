Политика

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставкуРоссийская газета 03:41

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий. В ближайшее время она вернется в родной регион, поделилась сенатор с "РГ" своими планами.
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Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.
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Челябинский губернатор подтвердил отставку первого зама и новое назначение

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Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
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Eurasianet (США): непристойная антипутинская тирада телеведущего вызвала раздражение как грузин, так и россиян (EurasiaNet)

Пространная и непристойная тирада ведущего грузинского ток-шоу в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире произвела настоящую сенсацию в стране и вызвала опасения по поводу ответных действий со стороны Москвы, а также грузинского правительства.
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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
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Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке

Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
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Политика

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Общество

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
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Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика

Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной

Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика

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Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
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Армия и оружие

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Политика

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В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
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Обновлено в 07:50
Армия и оружие

В ЛНР заявили о присутствии украинских силовиков у Станицы Луганской

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в присутствии на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
Обновлено в 07:42
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В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

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Ирина Альфредовна Гехт
Российский политик
Российский политик, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Комитета Совета Федерации по социальной политике от исполнительного органа государственной власти Челябинской области. Член Президиума Челябинского Регионального Политического Совета партии «Единая Россия». Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Социальная работа» ЧелГУ.
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