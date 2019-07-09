Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.

с чего всё началось

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий. В ближайшее время она вернется в родной регион, поделилась сенатор с "РГ" своими планами.

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку

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