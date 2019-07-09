Политика

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставкуРоссийская газета 03:41

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий. В ближайшее время она вернется в родной регион, поделилась сенатор с "РГ" своими планами.
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Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.
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Ирина Альфредовна Гехт
Российский политик
Российский политик, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Комитета Совета Федерации по социальной политике от исполнительного органа государственной власти Челябинской области. Член Президиума Челябинского Регионального Политического Совета партии «Единая Россия». Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Социальная работа» ЧелГУ.
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